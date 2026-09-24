Benevento, inchiesta su corruzione e appalti si allarga: 17 gli indagati

Si allarga l’inchiesta che a marzo scorso ha portato all’arresto in flagranza dell’ex dirigente del Comune di Benevento Gennaro Santamaria. Questa mattina i Carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Benevento hanno eseguito perquisizioni disposte dalla Procura sannita nei confronti di 17 indagati, a vario titolo, per i reati di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione per l’esercizio delle funzioni, induzione indebita a dare o promettere utilità, ricettazione e finanziamento illecito ai partiti. Risultano coinvolti nelle indagini quattro tra dirigenti e funzionari del Comune di Benevento, un ex dirigente della Regione Campania, 7 imprenditori, 4 tecnici e due amministratori di enti locali della provincia. L’indagine trae origine dall’arresto di Santamaria, ex capo di Gabinetto del Comune di Benevento, sorpreso poco dopo aver ricevuto una mazzetta di 4mila euro, secondo gli investigatori prima tranche di una somma chiesta a un imprenditore per sbloccare l’iter di alcune pratiche.

Nel corso dei successivi interrogatori al pm, Santamaria ha scelto di collaborare con gli inquirenti fornendo dichiarazioni “di importante rilievo investigativo”, spiega la Procura di Benevento. Sono quindi scattati gli accertamenti su diverse pratiche in corso all’Ufficio urbanistico del Comune di Benevento, due procedure di conferimento di incarichi di verificatore e una di progettazione di opere pubbliche, tre procedure di affidamento in appalto per la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori, quattro concorsi pubblici per l’assunzione di personale e cinque procedure di co-progettazione relative al secondo settore per i servizi alla persona, nonché le procedure di affidamento di incarichi di progettazione per il risanamento del dissesto idrogeologico presso i comuni di Ponte, Frasso Telesino, San Giorgio la Molara, Pietraroja e l’Ente Parco del Taburno.



La Procura di Benevento ha quindi ritenuto indispensabile procedere ai decreti di perquisizione e sequestro eseguiti oggi nei confronti dei 17 indagati. Contestualmente è stata attivata la procedura per la richiesta al gip di incidente probatorio, finalizzato all’esame delle dichiarazioni rese da Santamaria. Nel corso degli accertamenti è emersa infine la particolare complessità e la proiezione sovraterritoriale della vicenda: alcune delle ipotesi delittuose emerse risultano, infatti, di competenza del Procuratore Europeo. Contestualmente ai provvedimenti disposti dalla Procura di Benevento, i Carabinieri stanno eseguendo analoghi atti delegati dalla Procura Europea, in un quadro di stretto e costante coordinamento istituzionale.