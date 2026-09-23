Studente vuole accoltellare prof: aggressione a Lamezia Terme sventata grazie a un compagno

È stata la segnalazione di un compagno a sventare, a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, l’aggressione pianificata da uno studente di 14 anni a una professoressa dell’istituto comprensivo ‘Nicotera Costabile’. Lo conferma a LaPresse la dirigente scolastica Maria Angela Bilotti. “Tutto è stato sventato dai carabinieri grazie alla segnalazione di un compagno”, afferma Bilotti che tiene a sottolineare l’atteggiamento dei ragazzi che “non sono stati omertosi“.

Il piano organizzato su Telegram

Il 14enne avrebbe pianificato il tutto nei minimi dettagli su un gruppo Telegram. Fortunatamente i carabinieri sono intervenuti prima che il giovane potesse metterlo in atto. Secondo quanto si apprende, alla base del folle piano ci sarebbe stata la bocciatura avvenuta nello scorso anno scolastico.

Vescovo Lamezia: “Compagni 14enne non si sono girati dall’altra parte”

“Sgomento” per il piano di aggredire la docente, “sollievo” per il fatto che questa intenzione non si sia concretizzata e “il lumicino di speranza” rappresentato dalla “sensibilità” dei ragazzi “che invece di guardare dall’altra parte, facendo finta di non vedere, hanno fatto arrivare la segnalazione”. Così a LaPresse il vescovo di Lamezia Terme, monsignor Serafino Parisi.

“Bisogna lavorare sulle fragilità. C’è un problema generale – aggiunge il vescovo – Questi fatti fanno riflettere sul fatto che il problema è il modello di uomo che stiamo favorendo dove è facile avere tutto con un click e un no viene colto male. Uno stop viene preso come un ostacolo che deve essere aggirato o eliminato. Il problema è il modello di umanità che stiamo proponendo. È lì il lavoro che dobbiamo fare come istituzioni”. “Se queste sono le premesse l’immagine di umanità è davvero perdente”, afferma ancora il vescovo.