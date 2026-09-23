Spara e uccide un ladro, al Tg1 la telefonata al 112: “Ho avuto paura”

“Ho ferito un ladro, non so se è morto. Ho avuto paura, ho fatto da solo, avevo la pistola“. Sono le 2.17 di domenica quando Roberto Mollo, 35 anni, chiama il 112 dopo aver sparato nella cascina di Baldissero d’Alba, in provincia di Cuneo, dove poco prima aveva sorpreso alcuni ladri. La telefonata, trasmessa dal Tg1, restituisce i momenti immediatamente successivi alla sparatoria.

“Sono disperato, mi ha preso paura, mi stava girando in casa. Io sono armato, mi sono difeso. Questo qua incappucciato, eran fuori nel cortile e io gli ho sparato perché mi son spaventato“, racconta Mollo all’operatore dei carabinieri. Poi aggiunge: “Forse c’è una persona a terra, non so se è morto. Non so più cosa dire, volevano rubarmi tutto“.

L’uomo riferisce più volte della presenza di una persona a terra e viene invitato ad attendere l’arrivo della pattuglia senza toccare nulla. “No no, non tocco niente. Sono fuori tanto, la pistola ce l’ho qui, è scarica”, risponde poco prima che finisca la telefonata. Secondo gli accertamenti, Mollo avrebbe esploso 12 colpi con una pistola semiautomatica. Uno degli intrusi, Gjovalin Lazri, 36 anni, è stato raggiunto dai proiettili ed è morto. Mollo è indagato per omicidio volontario dalla Procura di Asti.