Roma, incidente nella notte al Colosseo: morto un operaio

Nella notte tra martedì e mercoledì, all’interno del Colosseo si è verificato un incidente sul lavoro in cui è morto un operaio, Andrea Moretti, specializzato per lavori in fune in quota. Il giovane, 22 anni, lavorava alla realizzazione della nuova illuminazione dell’Anfiteatro Flavio e sarebbe caduto da una decina di metri da una impalcatura. Subito accorsi gli addetti del 118, ma nonostante i tentativi di rianimarlo, il giovane è deceduto. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo.

In segno di lutto il PArCo ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata mercoledì il settore del secondo ordine in cui è avvenuto l’incidente, area tuttavia non sottoposta al sequestro da parte della magistratura, al momento impegnata nel determinare la dinamica dell’accaduto. È quanto fa sapere il Parco archeologico del Colosseo.

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli (Foto Roberto Monaldo/LaPresse)

Giuli: “Evento che lascia sgomenti”

Il Ministero della Cultura e il Parco archeologico del Colosseo hanno espresso il proprio cordoglio per la morte di Andrea Moretti. “Un evento tragico che ci lascia sgomenti e storditi. Le poche parole che riusciamo a esprimere le dedichiamo ad Andrea, alla sua famiglia, ai suoi affetti: rivolgiamo a tutti il nostro profondo, dolente cordoglio di fronte alla morte assurda di un giovane uomo impegnato nel proprio lavoro”, ha dichiarato il ministro della Cultura Alessandro Giuli.