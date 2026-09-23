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mercoledì 23 settembre 2026

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Migranti, blitz contro traffici irregolari in quattro Paesi europei

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La Polizia di Bologna, su delega della Procura della Repubblica, ha operato, in rogatoria, in collaborazione con le autorità britanniche all’esecuzione di ordinanze di misure cautelari, perquisizioni e sequestri in tutta Italia, Spagna, Regno Unito e Austria. A Bologna, in particolare, è stata data esecuzione a un mandato di arresto e a quattro perquisizioni delegate. L’attività di indagine, supportata da Europol, ha documentato l’esistenza di un meccanismo illegale finalizzato a consentire l’ingresso illegale di migranti nel Regno Unito.