Migranti, blitz contro traffici irregolari in quattro Paesi europei

La Polizia di Bologna, su delega della Procura della Repubblica, ha operato, in rogatoria, in collaborazione con le autorità britanniche all’esecuzione di ordinanze di misure cautelari, perquisizioni e sequestri in tutta Italia, Spagna, Regno Unito e Austria. A Bologna, in particolare, è stata data esecuzione a un mandato di arresto e a quattro perquisizioni delegate. L’attività di indagine, supportata da Europol, ha documentato l’esistenza di un meccanismo illegale finalizzato a consentire l’ingresso illegale di migranti nel Regno Unito.