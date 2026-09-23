Lamezia Terme, studente 14enne pianifica aggressione con coltello alla prof: fermato dai carabinieri

Il giovane ha organizzato tutto su un gruppo telegram

Avrebbe pianificato nei dettagli un attacco a un’insegnante su un gruppo Telegram, venendo fermato in tempo dai carabinieri. Uno studente di 14 anni dell’istituto comprensivo ‘Nicotera Costabile’ di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, è stato fermato prima che potesse accoltellare una docente. Lo riporta la Gazzetta del Sud secondo cui, alla base del piano del ragazzo ci sarebbe stata la bocciatura avvenuta lo scorso anno scolastico.