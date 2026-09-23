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mercoledì 23 settembre 2026

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Il rabbino Di Segni contro il Vaticano: “Senza citare Israele il dialogo è difficile”

Il rabbino Di Segni contro il Vaticano: “Senza citare Israele il dialogo è difficile”
Riccardo Di Segni (Foto Mauro Scrobogna/LaPresse)
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Il capo della comunità ebraica di Roma commenta il documento ‘Un cammino di speranza’

“Se manca la volontà di comprensione dell’identità dell’altro, con i suoi problemi e le sue difficoltà, come avviene in questi anni, e come questa nota sembra testimoniare, il desiderato ‘cammino di speranza’ stenta ad avviarsi“. Lo scrive il Rabbino Capo di Roma, Riccardo Di Segni, in un commento al recente documento Vaticano ‘Un cammino di speranza’ sul dialogo interreligioso.

Nel testo Di Segni sottolinea alcune alcune “criticità della nota” in particolare il fatto che in essa il nome Israele “non compare mai”. “Curiosamente – scrive ancora Di Segni – in contrasto, si dice che ‘Gesù è pienamente un uomo del suo tempo e del suo ambiente ebraico palestinese del I secolo’. È la citazione di un documento del 1985, ma oggi un Gesù palestinese suona strano“. 

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