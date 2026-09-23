Firenze, strappano orologio da 88mila euro a turista Usa: il colpo ripreso dalle telecamere

Avrebbero strappato un orologio di circa 88mila euro a un turista in centro a Firenze: la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza due cittadini stranieri di 35 e 22 anni. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Firenze nei pressi di Ponte Vecchio, in prossimità di uno sportello ATM, hanno osservato il 35enne fermarsi vicino a un uomo intento a effettuare un prelievo di denaro. Poco dopo, il 22enne si sarebbe avvicinato alla vittima e, con una mossa fulminea, le avrebbe strappato dal polso un orologio del valore di circa 88mila euro, prima di darsi alla fuga. La sua fuga è terminata in via dei Leoni, dove il giovane avrebbe tentato di nascondersi all’interno di un ristorante. Gli operatori della Squadra Mobile, che lo stavano seguendo, sono tuttavia riusciti a raggiungerlo e bloccarlo, nonostante la resistenza opposta. L’orologio, rinvenuto nella disponibilità del 22enne, è stato recuperato e successivamente restituito alla vittima, un cittadino statunitense di 62 anni. Il 35enne, che fungeva da “palo”, è stato – invece – raggiunto e fermato in Borgo Santissimi Apostoli. Anche in questo caso, l’uomo avrebbe tentato di sottrarsi al controllo.