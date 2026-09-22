Torino, morto bambino di 7 anni investito mentre era in bicicletta

È morto il bambino di 7 anni investito martedì in mattinata a Torino in corso Regina Margherita mentre era in bicicletta. Arrivato in ospedale in arresto cardiaco, i medici hanno fatto il possibile, ma il politrauma era troppo grave e non c’è stato nulla da fare. Il piccolo era stato soccorso dai sanitari del 118 che lo avevano intubato e trasportato, in codice rosso all’Ospedale Regina Margherita.

La dinamica

L’indagine è in capo alla polizia locale. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe avvenuto poco dopo le 8 nei pressi di Via Montebello e via Tarino, nel controviale. A investire il piccolo mentre era in bicicletta insieme a un genitore, sarebbe stata una utilitaria. Trasportato in ospedale in condizioni gravissime era stato sottoposto anche a un intervento chirurgico, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo per via dei molti traumi, anche a livello cranico e addominale.