Torino, attira 12enne con la scusa di un giro in monopattino e lo violenta: arrestato un 20enne

È stato arrestato il presunto autore della violenza sessuale su un 12enne, dopo averlo attirato con la scusa di un giro in monopattino. La polizia di Torino, nella serata di ieri, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica e condotta dagli investigatori della Squadra Mobile di Torino e del locale commissariato Barriera Nizza, ha eseguito il provvedimento di fermo di indiziato di delitto, emesso dal pm titolare delle indagini, a carico di un 20enne italiano di origini egiziane, perché gravemente indiziato della violenza sessuale sul 12enne.

Il ragazzino, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato adescato dal 20enne con la scusa di un giro in monopattino e gli abusi sarebbero avvenuti nel Parco dell’Arrivore, alla periferia della città, lo scorso venerdì 18 settembre.

La ricostruzione

Il 12enne stava giocando nel cortile della sua abitazione, nel quartiere Barriera Milano, quando è stato avvicinato da uno sconosciuto che gli aveva proposto di fare un giro sul monopattino. Il minore aveva accettato e dopo alcuni giri in zona è stato portato del 20enne fermato nella serata di ieri in una zona boschiva, a ridosso del fiume Stura. È qui che il 20enne ha abusato di lui. Dopo le violenze, l’aggressore, descritto dalla vittima come un uomo sui 20 anni, ha riaccompagnato il piccolo a casa e successivamente si è allontanato facendo perdere le sue tracce. Il minore ha potuto così chiedere aiuto e allertare i soccorsi.

Il 20enne individuato attraverso la videosorveglianza

Il 20enne arrestato nella serata di ieri con l’accusa di essere il presunto autore della violenza sessuale su un minore di 12 anni è stato rintracciato e bloccato attraverso l’analisi delle telecamere di videosorveglianza. Le indagini, partite subito dopo la denuncia, condotte dagli agenti della Squadra mobile di Torino insieme con i poliziotti del Commissariato Barriera Nizza, hanno consentito di identificare il 20enne, attraverso la visione dei sistemi di video sorveglianza presenti nella zona in cui si erano verificati i fatti, all’ascolto di alcuni testimoni che avevano visto l’uomo aggirarsi nella zona dove poi aveva adescato il minore.

Il 20enne, nel corso del pomeriggio del 21 settembre, è stato rintracciato mentre percorreva, a bordo del suo monopattino, una via del quartiere Barriera Nizza e immediatamente fermato; portato in Questura e accertata la sua identità, in virtù degli elementi raccolti, il pm titolare delle indagini ha emesso nei suoi confronti un provvedimento di fermo di indiziato di delitto per il reato di violenza sessuale aggravata.