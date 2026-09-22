Scuola, alla materna 1 classe su 8 ha oltre il 30% di bimbi stranieri

In 1 classe su 8 della Scuola dell’infanzia viene superata la soglia del 30% dei bimbi con cittadinanza non italiana. Lo rileva Tuttoscuola, che ha analizzato i dati ufficiali del Portale unico del Ministero dell’Istruzione e del Merito relativi all’anno scolastico 2024-25, ultimi dati disponibili.

L’analisi ha riguardato capillarmente ogni singola scuola sul territorio nazionale, per la quale è stato conteggiato il numero di alunni, italiani e stranieri (sia di prima sia di seconda generazione, cioè nati in Italia da genitori stranieri), e in relazione al numero di classi di ciascuna scuola è stato conteggiato quante superano il tetto del 30%. L’analisi riguarda la Scuola dell’infanzia (bambini tra i 4 e i 6 anni), che rappresenta l’“avamposto” della Scuola italiana: nei prossimi anni il quadro si proietterà sui gradi successivi del sistema scolastico.

Il numero di alunni stranieri continua a crescere

L’incidenza degli alunni stranieri nella Scuola dell’infanzia è destinata ad aumentare, in base al trend demografico: basti pensare che negli ultimi 6 anni il numero di alunni italiani è crollato del 14%, mentre quello degli alunni stranieri è aumentato, seppur di poco (+1%).

Sono complessivamente 13.027 le scuole statali dell’infanzia sul territorio, che ospitano 768.256 bambini, di cui 105.327 stranieri (pari al 13,7%). Sono suddivisi in 40.059 sezioni (come sono chiamate dalla burocrazia ministeriale le classi in questo segmento di istruzione). Le sezioni (classi) con oltre il 30% di bambini stranieri – in base all’elaborazione esclusiva svolta da Tuttoscuola – sono ben 5.023 (il 12,5%), inserite in 1.523 scuole. Sono 45.506 i bambini stranieri presenti in queste 1.523 scuole su un totale di 105.327. Tali scuole con una percentuale di alunni stranieri superiore al 30% ospitano dunque il 43% di tutti gli alunni stranieri della Scuola dell’infanzia.

(Foto Fabrizio Corradetti/LaPresse)

Il tetto del 30% era già stato previsto anni fa da una circolare del ministro Gelmini ( n. 2/2010, intitolata “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”), ed era rimasta pressoché inapplicata, trattandosi non di una legge, ma di una raccomandazione (“il numero degli alunni con cittadinanza non italiana presenti in ciascuna classe non potrà superare di norma il 30% del totale degli iscritti”). All’epoca peraltro l’incidenza di alunni stranieri sul totale era leggermente inferiore all’8% (circa 710 mila in valore assoluto), mentre ad oggi si attesta all’11,6% (circa 930 mila).

Fenomeno più diffuso al nord

Sono concentrate soprattutto al Nord le scuole materne in cui sono presenti le 5.023 classi che superano il 30% di bambini con cittadinanza non italiana. Secondo lo studio di Tuttoscuola basato sui dati ufficiali del Ministero dell’Istruzione e del Merito, sono concentrate al Nord per il 70% perché “l’immigrazione si è concentrata nei territori che offrivano occupazione e servizi sociali”. Al Centro il 20%, mentre nel Meridione si trovano solo il 10% circa delle scuole dell’infanzia che superano il tetto del 30% di alunni stranieri. Quattro regioni settentrionali (Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto) da sole registrano oltre il 60% di scuole con sezioni che hanno oltre il 30% di stranieri.

In Lombardia, dove sono 363 le scuole che hanno sezioni con oltre il 30% di bambini stranieri, in provincia di Milano le scuole con oltre il 30% di stranieri sono 100 e a Brescia 51. In Emilia-Romagna sono 238 le scuole con classi che hanno oltre il 30% di stranieri con Bologna 51 e Modena 49. Il Piemonte ha 175 scuole con sezioni che hanno oltre il 30% di stranieri (Torino 62). Nel Lazio, Roma ha 70 delle 98 scuole dell’infanzia con sezioni in cui il numero di bambini stranieri supera il 30%. Secondo la sintesi elaborata da Tuttoscuola ricavata dai dati ufficiali del portale, sono 420 (il 3,2%) le scuole dell’infanzia in cui i bambini italiani sono in minoranza. Ospitano 1.406 sezioni (classi) con oltre la metà di bambini stranieri. Particolarmente elevata la presenza di bambini stranieri nelle scuole statali dell’infanzia nel Veneto, dove la percentuale sale al 25% e nella provincia di Venezia arriva al 27%%. Addirittura in questa provincia una Scuola dell’infanzia su 10 ha più alunni stranieri che italiani. Infine le scuole dell’infanzia caratterizzate da una maggioranza di alunni stranieri che supera il 75%, sono 145 scuole, con 2.914 sezioni (classi).