Schiaffi, aggressioni verbali e minacce in asilo nido: educatrice sospesa a Roma

Aggressioni verbali, schiaffi, umiliazioni e minacce. I carabinieri della Stazione di Roma San Giovanni hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico servizio di educatrice, emessa dal Gip del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di una 62enne, educatrice presso un asilo nido comunale, gravemente indiziata del reato di maltrattamenti nei confronti di minori affidati per ragione di educazione e istruzione.

L’indagine partita dalle denunce di genitori

L’attività investigativa è stata avviata nel maggio scorso dopo delle denunce presentate da alcuni genitori, i quali hanno riferito di reiterate condotte vessatorie poste in essere dall’educatrice nei confronti dei propri figli, tutti di circa 3 anni. Gli accertamenti, svolti dai carabinieri, anche mediante intercettazioni audio-video all’interno della struttura, hanno consentito di documentare una condotta abituale e sistematicamente vessatoria. Nel corso dell’attività investigativa sarebbero stati documentati numerosi episodi di violenza fisica, consistiti nello strattonare con forza i minori per le braccia, sollevarli o ricondurli bruscamente sulle sedie, nonché nel colpirli con schiaffi alla testa, alla nuca, alle braccia, alle gambe e al volto. Al termine degli accertamenti, sulla base degli elementi indiziari raccolti, la Procura di Roma ha chiesto ed ottenuto il provvedimento cautelare, che i carabinieri della Stazione Roma San Giovanni hanno eseguito.