Prof accoltellata a Roma: “Sono stata triturata sui social. Abbraccerò il ragazzo che mi ha salvato”

“Sono stata davvero triturata sui social”. Lo racconta Isabella Marsilio, la professoressa della scuola media Giovanni Verga di Roma accoltellata venerdì scorso da uno studente di 13 anni, in un’intervista realizzata dal giornalista e conduttore Milo Infante per la puntata di ‘Verità Nascoste’ in onda questa sera, martedì 22 settembre, in prima serata su Rete Quattro.

La docente parla delle polemiche esplose sui social dopo l’aggressione e del rapporto con il ragazzo che è intervenuto per fermare l’aggressore. “Sono stata davvero triturata sui social, evidentemente perché non mi è stata concessa la libertà di avere una pagina Facebook con post o qualche piccola dichiarazione che ha disturbato parte dell’utenza”, racconta Marsilio a Infante. “A chi mi ha condannata facendomi diventare la carnefice della situazione non voglio dire altro. Tutto quell’odio che mi hanno riversato sopra non c’entrava assolutamente niente con quanto era accaduto, era davvero una cosa che non aveva alcun tipo di connessione con l’aggressione che ho subito”.

Marsilio: “Devo molto al ragazzo che mi ha salvato, lo abbraccerò”

Marsilio parla poi del ragazzo che ha bloccato l’aggressore: “Devo molto a quel ragazzo e appena lo incontrerò gli darò un abbraccio con tutto il mio affetto e la mia gratitudine perché è vero: probabilmente, se non fosse intervenuto, l’epilogo sarebbe stato sicuramente un altro”.

“Vorrei spendere due parole su questo ragazzo perché tutta l’aggressione verbale che ho ricevuto sui social, relativamente alla mia pagina Facebook, per cui sono stata accusata di remigrazione, non c’entrava nulla con quanto era accaduto. Ecco, quanto fatto da quel ragazzo è la dimostrazione concreta di come potrebbe cadere qualunque tipo di resistenza verso il concetto di immigrazione”. Infine, la professoressa smentisce una frase che le sarebbe stata attribuita sul ragazzo intervenuto: “Ho anche letto, in tutto ciò che ho dichiarato in questi giorni, che avrei detto, anche con testuali parole, che ‘se questo ragazzo congolese non fosse stato regolare nel nostro Paese, non sarebbe stato un mio alunno’. Vorrei smentire queste parole davvero crudeli che non rispondono assolutamente a ciò che è il mio pensiero”.