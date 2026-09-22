Frosinone, studentessa trovata morta in casa a Cassino: indaga la polizia

A scoprire il cadavere è stato il marito. La coppia ha una figlia id dieci anni

È stata trovata senza vita nella sua abitazione a Cassino, in provincia di Frosinone, una studentessa iraniana di 30 anni, Fatemeh Khoshyom. Sul collo della donna sono stati rilevati segni compatibili con uno strangolamento e accanto al corpo è stato rinvenuto un foulard. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è anche quella del suicidio. A scoprire il cadavere è stato il marito, un ingegnere iraniano di 33 anni, che ha chiamato il 112. La coppia ha una figlia di dieci anni.

(Foto archivio LaPresse)

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti del commissariato di Cassino. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Cassino, diretta dal procuratore capo, Carlo Fucci, e affidato al sostituto procuratore Chiara D’Orefice. L’uomo è stato ascoltato dagli investigatori per ricostruire le ultime ore di vita della moglie e chiarire la dinamica della morte. Disposti anche gli accertamenti medico-legali.