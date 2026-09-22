Famiglia nel bosco, i bambini incontrano i genitori nella casa a Palmoli

Martedì Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della famiglia nel bosco, hanno incontrato i propri figli. “Questo pomeriggio, dopo 23 giorni dall’ordinanza, i bambini hanno finalmente potuto recarsi a Palmoli per stare con mamma e papà nella casa messa a disposizione dal sindaco”. Lo rende noto Simone Pillon, avvocato di Trevallion e Birmingham

“L’incontro – aggiunge Pillon – è stato gioioso e sereno. Mamma Catherine aveva preparato i biscotti allo zenzero, i bambini hanno giocato e poi hanno preparato tutti insieme la cena con mamma e papà”. “Colgo l’occasione per ringraziare il sindaco di Palmoli che ha garantito il servizio d’ordine, i giornalisti che si sono mantenuti alla giusta distanza – come peraltro già accaduto la scorsa settimana – la tutrice e la curatrice che sono state presenti insieme alla difesa, e lo stesso servizio che ha finalmente garantito l’attuazione delle decisioni del Tribunale per i minorenni. Ci auguriamo tutti che l’ormai iniziato percorso di rientro possa ora svolgersi nel migliore dei modi e senza più intoppi, anche in vista dell’imminente graduale inserimento dei pernotti”, ha concluso il legale.