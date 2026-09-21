Villa Pamphili, testimone: “Vidi Kaufman sporco di sangue e ubriaco”

Quindici testimoni chiamati a ricostruire le settimane precedenti il duplice delitto di Villa Pamphili. È iniziata così, davanti alla Corte d’Assise di Roma, la nuova udienza del processo a carico di Ford Rexal, alias Francis Charles Kaufman, imputato per l’omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, di 11 mesi, i cui corpi furono rinvenuti il 7 giugno 2025 tra la vegetazione. Prima dell’avvio dell’esame dei testi, i giudici hanno affrontato alcune questioni pregiudiziali relative all’udienza del prossimo 6 ottobre, quando dovranno deporre i genitori della giovane donna, residenti in Russia, e due agenti del Servizio centrale operativo della Polizia di Stato impegnati nelle indagini. Il primo a comparire in aula è stato un addetto alla vigilanza di un locale di piazza Farnese, che ha riferito di aver incontrato il 21 maggio 2025 un uomo da lui identificato come Kaufman insieme alla compagna e alla bambina. “Era visibilmente alterato dall’alcol e sporco di sangue“, ha dichiarato il testimone, spiegando di aver immortalato quella scena con una fotografia, acquisita oggi nel fascicolo processuale come elemento documentale. Successivamente è stata ascoltata la titolare di un banco del mercato adiacente a Villa Pamphili. La donna ha raccontato “di aver visto più volte la coppia, a partire dall’aprile 2025, entrare nei bagni del mercato per lavarsi”, confermando la loro presenza abituale nell’area del parco nelle settimane precedenti al duplice omicidio.

Testimone: “Kaufman disse di avere rapporti con Kevin Spacey”

“Diceva di avere rapporti con attori internazionali in particolare con Kevin Spacey e inizialmente sembrava competente ma poi capimmo che era un impostore”. Lo ha riferito dipendente di società di produzione, tra i 15 testimoni sentiti nel processo in Corte d’Assise a Roma contro Ford Rexal, Francis Charles Kaufman, imputato per l’omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, 11 mesi, trovate morte il 7 giugno 2025 a Villa Pamphili. La donna ha raccontato di essere stata contattata via mail dall’imputato e che una collega lo aveva poi incontrato. Nel colloquio per un finanziamento, Kaufman avrebbe parlato dei suoi contatti nel cinema. La prossima udienza è fissata per il 6 ottobre, quando è prevista, ma non ancora confermata, l’audizione dei genitori di Anastasia.

Testimone: “Anastasia era pallida e terrorizzata da Kaufmann”

“Anastasia era bianca, pallida e non parlava”. Lo ha riferito oggi in aula un testimone nel processo per il duplice omicidio di Villa Doria Pamphili, ricordando quanto accaduto il 3 giugno 2025 da Starbucks in centro storico. La deposizione ricostruisce i momenti successivi alla lite tra Kaufman e un cliente che aveva reagito al modo in cui l’uomo trattava la compagna. Il testimone ha raccontato di aver visto “Anastasia con la figlia in braccio, terrorizzata e incapace di parlare”, mentre Kaufman le ordinava di stare zitta e di andare via con lui seguendolo.

“Era terrorizzata, impietrita”. È quanto ha raccontato oggi in aula un dipendente di Starbucks, tra i circa quindici testimoni ascoltati nel processo per il duplice omicidio di Villa Doria Pamphili. La deposizione riguarda la scena del 3 giugno 2025, a poche ore dalla morte di Anastasia Trofimova, quando la donna si trovava nel locale con la figlia Andromeda e Charlie Kaufman. Il testimone ha descritto Anastasia come incapace di parlare e “profondamente spaventata dopo la lite dell’americano con un altro cliente”.

Testimone: “Kaufman non voleva dare da bere alla bambina”

“Kaufman non voleva dare acqua da bere alla bambina e lei piangeva”. È la testimonianza resa oggi in aula da un dipendente di una gioielleria del centro, ascoltato nel processo per la morte di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda. Il teste ha ricordato quanto avvenuto il 5 giugno 2025, quando l’americano fu sottoposto a un controllo della polizia mentre si trovava da solo con la bambina. La sua deposizione si aggiunge a quelle degli altri 14 testimoni chiamati oggi davanti ai giudici della prima Corte d’assise di Roma presieduta da Paola Roja, a ricostruire i giorni precedenti al duplice omicidio.