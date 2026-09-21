Roma, blitz antidroga al Quarticciolo: 24 arresti e mille dosi sequestrate

(LaPresse) – Blitz dei carabinieri della Compagnia Roma-Casilina al Quarticciolo, dove un servizio straordinario di controllo del territorio ha portato all’arresto di 24 persone e al sequestro di circa mille dosi di crack, cocaina e hashish, oltre a denaro ritenuto provento dello spaccio. Tra le sostanze sequestrate anche dosi finte, realizzate con sassolini avvolti nel cellophane e destinate alla vendita. Diciotto persone sono state arrestate in flagranza per spaccio o detenzione ai fini di spaccio: tra loro una coppia sorpresa mentre si scambiava effusioni nel tentativo di non destare sospetti. I militari hanno inoltre eseguito quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere e arrestato altre persone per evasione, resistenza, fuga pericolosa, false attestazioni e possesso di documenti falsi. Tutti gli arresti sono stati convalidati.