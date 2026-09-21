Novara, accoltella la compagna: fermato 44enne

È stato fermato nella notte nell’area industriale di Galliate, in provincia di Novara, un uomo di 44 anni che si era dato alla fuga dopo aver accoltellato la compagna, 29 anni.

L’uomo è stato rintracciato dagli agenti della Questura di Novara dopo la segnalazione da parte della polizia di Verbania della sua fuga verso il Novarese. L’aggressione è infatti avvenuta in Val d’Ossola, nel territorio di Verbania. L’uomo è stato rintracciato attraverso le immagini delle telecamere stradali.

Il 44enne ha colpito la donna all’addome con un coltello. La 29enne è stata soccorsa e portata in ospedale a Novara, in prognosi riservata. Sono in corso le indagini della Procura di Novara.

La ricostruzione

L’aggressione da parte del 44enne è avvenuta a Bognanco. L’uomo, pluripregiudicato, si è recato lì per incontrare la vittima con cui aveva da poco interrotto una relazione sentimentale. Hanno iniziato a litigare e al culmine della lite ha colpito la donna con un coltello da cucina all’addome, per poi fuggire a bordo del suo veicolo, gettando l’arma nell’area boschiva circostante. La vittima è riuscita a contattare il 112 Nue ed una pattuglia della Polizia di Stato di Domodossola, subito intervenuta, ha prestato soccorso alla donna che è stata trasportata in elisoccorso all’Ospedale di Novara, dove si trova in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.

L’alert della Questura del Verbano Cusio Ossola è partito alle 23.50: il 44enne era stato intercettato in auto in direzione della provincia di Novara.

Gli agenti della Squadra Mobile di Novara, acquisite le prime informazioni e dopo aver analizzato positioning e le registrazioni nei portali dei varchi stradali, ha concentrato le ricerche dell’uomo nei comuni di Trecate e Galliate, invidiando il reo in una zona industriale di Galliate alla guida della propria autovettura.

Rintracciato dopo poche ore dagli investigatori della Squadra Mobile, l’uomo è stato sottoposto a fermo e trasferito alla locale Casa Circondariale a disposizione della Procura della Repubblica di Novara. La Procura di Verbania, invece, sta conducendo le indagini relative all’aggressione avvenuta in Val d’Ossola.