Genova, sequestrate oltre 49 mila prodotti di bigiotteria nel porto di Pra'

(LaPresse) – Oltre 49.500 articoli di bigiotteria sono stati sequestrati nel porto di Genova Pra’ durante un’operazione congiunta di Agenzia delle Dogane e Monopoli e Guardia di Finanza. Le analisi di laboratorio hanno rilevato in numerosi prodotti concentrazioni di piombo fino al 4,95% e di cadmio fino al 49,1%, oltre i limiti previsti dalla normativa europea. I controlli hanno inoltre accertato irregolarità su 1.299 occhiali da sole: 720 erano privi della marcatura CE e delle informazioni obbligatorie, mentre 579 presentavano la marcatura senza la documentazione richiesta. Per questi ultimi è stata ravvisata l’ipotesi di tentata frode nell’esercizio del commercio e il legale rappresentante della società importatrice è stato deferito all’Autorità giudiziaria. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e, per l’indagato, resta fermo il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.