Esercito 1659 Drone Challenge, Luisa Rizzo e Massimo Colombo Kyle vincono la prima edizione

Sono Luisa Rizzo e Massimo Colombo Kyle i vincitori della prima edizione dell’“Esercito 1659 Drone Challenge, la precisione incontra la velocità”, la competizione sportiva che il 19 e 20 settembre ha riunito a Roma, all’Ippodromo Militare “Generale Pietro Giannattasio” di Tor di Quinto, i migliori piloti civili e militari di droni First Person View (FPV), chiamati a confrontarsi su un percorso sfidante e impegnativo per testare abilità, concentrazione e precisione in volo. A premiare i vincitori sono stati il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello e l’Amministratore Delegato di Difesa Servizi Luca Andreoli: Luisa Rizzo per la Categoria PRO e Massimo Colombo Kyle per la Categoria OPEN.