Equinozio d’autunno 2026, finisce l’estate ma non oggi: ecco perché

È il giorno in cui giorno e notte hanno la stessa durata

L’estate 2026 non finisce, come verrebbe da pensare, oggi 21 settembre. Infatti l’equinozio 2026 cadrà nelle prime ore del 23 settembre, precisamente alle 2.05.

L’equinozio: che cos’è

L’equinozio è il momento della rivoluzione terrestre intorno al Sole in cui quest’ultimo si trova allo zenit dell’equatore. Ricorre due volte durante l’anno solare e in quel momento il periodo diurno, ovvero quello di esposizione alla luce del Sole, e quello notturno hanno la stessa durata: i raggi colpiscono la Terra perpendicolari all’equatore. Gli equinozi sono a marzo e a settembre. Insieme ai solstizi, segnano il momento di avvicendamento delle stagioni astronomiche sulla Terra.

Equinozio d’autunno 2026: quando sarà

L’estate astronomica del 2026 terminerà mercoledì 23 settembre, quando in Italia saranno le 2.05, in un momento che deriva dalla posizione apparente del Sole. Questo equinozio d’autunno arriverà dunque più tardi rispetto al giorno suggerito spesso dal calendario.

Equinozio ‘in ritardo’: ecco perché

Nel 2026 il fenomeno del Sole allo zenit dell’Equatore accadrà proprio alle 2.05 italiane del 23 settembre. Prima e dopo quel momento la Terra prosegue regolarmente nella propria orbita, mentre varia in modo graduale la distribuzione quotidiana della luce. L’associazione automatica fra inizio dell’autunno e 21 settembre nasce da una semplificazione comune ma l’equinozio settembrino si colloca generalmente tra il 22 e il 23. Bisognerà attendere addirittura il 2092 perché l’equinozio cada di nuovo il 21 settembre.