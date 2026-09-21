Ciro Grillo, il padre Beppe a Fedez: “Mio figlio sta studiando da avvocato, vuole gridare la sua innocenza”

Beppe Grillo torna sul caso di suo figlio Ciro, condannato a 8 anni per uno stupro di gruppo in Sardegna. “Nella mia famiglia sono tutti vostri fans, soprattutto Ciro. Mio figlio Ciro, che sta attraversando un momento un po’ particolare, di enorme pesantezza, che sta risolvendo. L’ho visto da bambino, diciannovenne, maturare così, con questa spada di Damocle che ha sulla testa. Si è laureato, cento e dieci e lode. Ha fatto una famiglia, una bambina stupenda, una moglie straordinaria. Studia per diventare avvocato penalista e gridare al mondo un po’ la sua innocenza, sta studiando e vuole difendersi, anche da solo. Gridare la sua innocenza al mondo”. Il comico e fondatore del M5S lo ha detto intervistato a Pulp Podcast da Mr Marra e Fedez.