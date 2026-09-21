Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, in cella solo di notte

Chico Forti ha ottenuto la semilibertà. Lo ha deciso oggi il Tribunale di sorveglianza che ha dunque accolto la richiesta presentata dai legali dell’ex imprenditore trentino in carcere da 26 anni per l’omicidio di Anthony Dale Pike, ucciso a Miami nel 1998. Delitto per cui Forti, anche durante i 24 anni di prigionia negli Stati Uniti, si è sempre dichiarato innocente.

Forti potrà uscire dal carcere veronese di Montorio per poi farvi ritorno solo per la notte. L’anno scorso i difensori di Forti avevano avanzato richiesta di libertà condizionata che fu respinta, per “mancato ravvedimento e risarcimento” anche dalla Cassazione.

Il 24 febbraio 2027 in tribunale per chiedere libertà condizionale

La semilibertà ottenuta oggi da Chico Forti rappresenta il primo passo per chiedere la libertà condizionale. L’udienza è già stata fissata per il 24 febbraio del prossimo anno. Forti è in carcere da 26 anni per l’omicidio Anthony Dale Pike, ucciso a Miami nel 1998. Delitto per cui Forti, anche durante i 24 anni di prigionia negli Stati Uniti, si è sempre dichiarato innocente. Ne è convinto anche il fratello della vittima, Bradley Pike, che più volte si è esposto dicendo di crede nell’innocenza dell’ex imprenditore trentino. Forti, rientrato in Italia due anni dopo una lunga trattativa diplomatica portata avanti dal governo, attualmente usufruisce della possibilità di svolgere attività di volontariato esterne al carcere per circa 40 ore.