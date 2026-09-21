Camorra, blitz a Caivano e Casoria: 34 arresti

Blitz delle forze dell’ordine contro la Camorra. Dalle prime luci dell’alba, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e delle Sezioni Operative delle Compagnie di Caivano e Casoria stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Dda partenopea, nei confronti di 34 persone, ritenute gravemente indiziate di associazione armata di tipo camorristico, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con l’aggravante del metodo mafioso. L’associazione di tipo camorristico armata farebbe capo al clan Angelino, operante a Caivano e Casoria.