Camorra, 34 arresti a Caivano e Casoria

Un’operazione dei carabinieri tra Caivano e Casoria ha portato a 34 arresti nell’ambito di un’inchiesta sul clan camorristico Angelino. Le misure cautelari sono state disposte dal gip di Napoli su richiesta della Direzione distrettuale antimafia partenopea. Gli indagati sono ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione camorristica armata, traffico e spaccio di droga ed estorsione, con l’aggravante del metodo mafioso. Secondo le ipotesi investigative, il gruppo aveva spostato parte delle attività di spaccio dal Parco Verde al rione IACP, noto come “Bronx di Caivano”.