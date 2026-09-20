Napoli, scende dall’auto per segnalare un incidente e viene travolto: morto 22enne

Un ragazzo di 22 anni è morto nella notte, in provincia di Napoli, dopo essere stato investito mentre tentava di segnalare ad altri veicoli in transito un incidente in cui era rimasta coinvolta la Volkswagen Golf sulla quale viaggiava. È successo a Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania, lungo la strada statale 7 quater all’altezza del chilometro 45+500.

Il giovane di San Cipriano D’Aversa viaggiava assieme a un amico di 20 anni di Casal di Principe quando, per ragioni da accertare, sono finiti contro un guardrail. Entrambi sarebbero usciti dall’abitacolo per segnalare l’incidente e in quel momento un’auto di passaggio avrebbe investito il 22enne uccidendolo sul colpo. Sono in corso indagini della sezione radiomobile dei carabinieri di Giugliano e dei colleghi della stazione di Varcaturo.