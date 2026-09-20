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domenica 20 settembre 2026

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Leone Di Lernia, morto il figlio Davide

Leone Di Lernia, morto il figlio Davide
Davide Di Lernia (Immagine da video Instagram @davide_di_lernia_ddlvideo)
LaPresse
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L’uomo, 47 anni, ha perso la vita in un incidente stradale a Milano

Davide Di Lernia, figlio del cantautore e conduttore radiofonico italiano Leone Di Lernia, è morto nella notte in un incidente stradale avvenuto a Milano, in via Mecenate, all’altezza civico 74.

Il 47enne stava viaggiando a bordo della propria moto proveniente da viale Ungheria, in direzione di piazza Ovidio, quando, per cause ancora da accertare, ha sbandato a sinistra urtando contro una ringhiera metallica. Lo speaker, che collaborava con diverse trasmissioni radio, è morto sul colpo rimanendo decapitato. L’incidente è avvenuto poco la mezzanotte e mezza. Il pubblico ministero di turno a Milano ha disposto il sequestro della moto. La famiglia è stata allertata. Sul posto gli agenti della polizia locale di Milano e un’ambulanza che non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

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