Leone Di Lernia, morto il figlio Davide

Davide Di Lernia, figlio del cantautore e conduttore radiofonico italiano Leone Di Lernia, è morto nella notte in un incidente stradale avvenuto a Milano, in via Mecenate, all’altezza civico 74.

Il 47enne stava viaggiando a bordo della propria moto proveniente da viale Ungheria, in direzione di piazza Ovidio, quando, per cause ancora da accertare, ha sbandato a sinistra urtando contro una ringhiera metallica. Lo speaker, che collaborava con diverse trasmissioni radio, è morto sul colpo rimanendo decapitato. L’incidente è avvenuto poco la mezzanotte e mezza. Il pubblico ministero di turno a Milano ha disposto il sequestro della moto. La famiglia è stata allertata. Sul posto gli agenti della polizia locale di Milano e un’ambulanza che non ha potuto fare altro che constatare il decesso.