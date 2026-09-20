Insegnante accoltellata a Roma: caccia a chi ha pubblicato il video dello studente prima dell’aggressione

Un nuovo tassello si aggiunge all’indagine sul caso del 13enne che ha accoltellato la sua insegnante a Roma, in una scuola media di Centocelle, filmando l’aggressione mentre era collegato su Telegram. I carabinieri di Roma che indagano sul caso stanno cercando di capire chi sia l’utente che ha registrato dallo schermo il video in cui il ragazzo si prepara nei bagni della scuola e che lo ha poi caricato sul sito ‘watchpeopledie.tv’ che ieri ha pubblicato quasi tre minuti di girato.

È un tassello dell’inchiesta per istigazione a delinquere: ai militari interessa capire chi siano gli altri 4 utenti che erano collegati alla chiamata Telegram durante la quale il giovane, non imputabile, si preparava ad entrare in azione contro la 66enne e se ci siano altri siti a contenuto violento e istigatorio consultati nei giorni o nelle settimane precedenti i fatti. L’attenzione si focalizza in particolare su un profilo, presumibilmente russo, che ha pubblicato sul sito alcune scritte in cirillico a corredo del video. Il 13enne nel frattempo rimane ricoverato nel reparto di Neuropsichiatria Infantile e Disturbi del Neurosviluppo del Policlinico Umberto I di Roma.