Cuneo, sente dei rumori nella sua cascina e spara: morto rapinatore

Un uomo, originario dell’est Europa, è morto questa notte a Baldissero d’Alba, in provincia di Cuneo, dopo essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco durante un tentativo di furto in casa. A sparare il proprietario di una cascina in fase di ristrutturazione, priva di cancelli e recinzioni e con accatastati una serie di materiali edili all’esterno. Il 35enne ha raccontato di aver sentito dei rumori intorno alle 2.30 del mattino e aver visto un gruppo di quattro, cinque uomini che stavano entrando nella sua proprietà e aver esploso un colpo con una pistola semiautomatica in suo possesso.

La vittima, 30-40 anni, è in fase di identificazione in queste ore da parte dei carabinieri del Reparto operativo di Cuneo che stanno interrogando l’autore dello sparo. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 provando a rianimare l’uomo ma non hanno potuto fare altro che constare il decesso.