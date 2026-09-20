Caltanissetta, sorelline ritrovate a San Cataldo affidate a una comunità con i quattro fratelli

Le due sorelline Domitilla di 8 anni e Benedetta Costanza di 12 anni ritrovate ieri in un negozio gestito da cittadini cinesi in corso Vittorio Emanuele a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, dopo essere scomparse da venerdì sera, sono state affidate a una comunità.

Il tribunale per i minorenni di Caltanissetta ha disposto l’affidamento in una comunità protetta per le due bambine. Con loro vanno anche i quattro fratelli. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire ogni istante di quanto accaduto venerdì sera, quando le due minori di 8 e 12 anni sono scomparse. Gli inquirenti, coordinati dal procuratore Salvatore De Luca, hanno sentito per ore la titolare del negozio dove sono state trovate sabato pomeriggio, una cittadina cinese. Sentito anche il padre, separato dalla moglie da qualche anno. La coppia nel 2022 venne denunciata per maltrattamenti in famiglia.