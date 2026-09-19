Accesso Archivi

Accesso Archivi

sabato 19 settembre 2026

Ultima ora

San Gennaro, Cardinal Battaglia mostra l’ampolla del sangue sciolto. Le immagini del miracolo

San Gennaro, Cardinal Battaglia mostra l’ampolla del sangue sciolto. Le immagini del miracolo
Celebrazione del miracolo di San Gennaro, patrono di Napoli. Il cardinale Don Mimmo Battaglia mostra ai fedeli l’ampolla contenente il sangue liquefatto del santo a Napoli, Italia – 19 settembre 2026 (Foto di Alessandro Garofalo/LaPresse)
LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti preferite

San Gennaro, patrono di Napoli. Il cardinale Don Mimmo Battaglia mostra ai fedeli l’ampolla contenente il sangue liquefatto del santo a Napoli, Italia - 19 settembre 2026 (Foto di Alessandro Garofalo/LaPresse)
San Gennaro, patrono di Napoli. Il cardinale Don Mimmo Battaglia mostra ai fedeli l’ampolla contenente il sangue liquefatto del santo a Napoli, Italia - 19 settembre 2026 (Foto di Alessandro Garofalo/LaPresse)
San Gennaro, patrono di Napoli. Il cardinale Don Mimmo Battaglia mostra ai fedeli l’ampolla contenente il sangue liquefatto del santo a Napoli, Italia - 19 settembre 2026 (Foto di Alessandro Garofalo/LaPresse)
San Gennaro, patrono di Napoli. Il cardinale Don Mimmo Battaglia mostra ai fedeli l’ampolla contenente il sangue liquefatto del santo a Napoli, Italia - 19 settembre 2026 (Foto di Alessandro Garofalo/LaPresse)
San Gennaro, patrono di Napoli. Il cardinale Don Mimmo Battaglia mostra ai fedeli l’ampolla contenente il sangue liquefatto del santo a Napoli, Italia - 19 settembre 2026 (Foto di Alessandro Garofalo/LaPresse)
San Gennaro, patrono di Napoli. Il cardinale Don Mimmo Battaglia mostra ai fedeli l’ampolla contenente il sangue liquefatto del santo a Napoli, Italia - 19 settembre 2026 (Foto di Alessandro Garofalo/LaPresse)
San Gennaro, patrono di Napoli. Il cardinale Don Mimmo Battaglia mostra ai fedeli l’ampolla contenente il sangue liquefatto del santo a Napoli, Italia - 19 settembre 2026 (Foto di Alessandro Garofalo/LaPresse)
San Gennaro, patrono di Napoli. Il cardinale Don Mimmo Battaglia mostra ai fedeli l’ampolla contenente il sangue liquefatto del santo a Napoli, Italia - 19 settembre 2026 (Foto di Alessandro Garofalo/LaPresse)
San Gennaro, patrono di Napoli. Il cardinale Don Mimmo Battaglia mostra ai fedeli l’ampolla contenente il sangue liquefatto del santo a Napoli, Italia - 19 settembre 2026 (Foto di Alessandro Garofalo/LaPresse)

Alle ore 10.04 di sabato 19 settembre, si è rinnovato il miracolo dello scioglimento del sangue di San Gennaro nel Duomo di Napoli. “Gennaro, se il tuo sangue deve sciogliersi, si sciolga ancora. Ma fammi questa grazia: quando torneremo qui, il prossimo anno, fa’ che l’unico sangue di cui dovremo parlare sia il tuo. L’unico sangue versato. L’unico sangue che avremo atteso di vedere scorrere. Il tuo. Nessun altro. Perché non voglio più venire qui, davanti alla tua ampolla, e dover dire che il tuo sangue assomiglia a quello dei bambini uccisi. Non voglio più dover dire che il tuo sangue si mescola idealmente a quello delle vittime innocenti. Non voglio più nominare la Palestina. Non voglio più nominare l’Ucraina”. Questo l’appello dell’Arcivescovo di Napoli don Mimmo Battaglia al Patrono della città.

© Riproduzione Riservata