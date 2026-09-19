Rozzano, la manifestazione dei cittadini: "Siamo stufi del degrado. Non siamo razzisti"

(LaPresse) “Rozzano libera”. E’ il coro che si è alzato venerdì sera durante la manifestazione che ha visto la partecipazioni di decine di residenti, tra cui molti bambini del comune in provincia di Milano. I dimostranti chiedono l’intervento delle istituzioni dopo gli episodi di violenza degli ultimi giorni. L’ultimo, quello che ha scatenato la reazione dei cittadini, l’aggressione subita da una donna mercoledì mattina sotto casa. “Un nordafricano ha tentato di entrargli in macchina. Io sono intervenuto e sono riuscito a evitare il peggio”, ha raccontato Simone Pignieri, marito della donna. “Siamo stufi di tutto il degrado che c’è in giro. E parlo di degrado italiano e straniero – ha continuato Pignieri – ci hanno accusato di essere razzisti ma abbiamo dato una grande risposta. La nostra intenzione è di fare manifestazioni pacifiche per far sì che qualcuno si svegli e guardi quello che succede a Rozzano”.