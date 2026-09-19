Roma, in migliaia in piazza a Difesa dello Spin Time

Migliaia di persone hanno risposto all’appello di Spin Time per una manifestazione a sostegno della vertenza aperta questa estate sull’immobile di via di Santa Croce in Gerusalemme, a Roma. Vertenza che vede oggi il Comune impegnato in una trattativa per l’acquisto dell’immobile. “Oggi c’è un dialogo che ha l’amministrazione con il fondo di Investire e noi crediamo che questa trattativa debba andare a buon fine da questo punto di vista e applicare questo nuovo modello anche dentro il complesso delle politiche abitative”, spiega Andrea Alzetta, uno dei portavoce dello Spin Time. “In realtà non è solo quelle quattro mura, ma è proprio un’idea diversa di vivere la città e di chi è la città, è dei cittadini oppure dei fondi speculativi”, conclude Alzetta.