Prof accoltellata a Roma, caccia a utenti collegati in diretta Telegram

E’ stata dimessa dall’ospedale ed è tornata a casa, la professoressa accoltellata ieri mattina da un suo alunno di 13 anni alla scuola media Giovanni Verga,nella zona di Centocelle, a Roma. La donna in stato di choc. L’aggressore aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. E’ stato fermato da un suo compagno di scuola di origini congolese.

L’aggressione preparata nei dettagli



Un’aggressione preparata nei dettagli, annunciata sui social con ore di anticipo e messa in atto dopo una “vestizione” nel bagno della scuola. È questa la ricostruzione dei carabinieri sull’accoltellamento di Isabella Marsilio, 66 anni, avvenuto ieri all’istituto Giovanni Verga di Centocelle. Della vicenda è stata informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, ma il ragazzo, avendo 13 anni, non è imputabile secondo la legge italiana. Gli investigatori ritengono che lo studente di terza media avesse pianificato l’azione da tempo. Prima di entrare in classe avrebbe pubblicato sui propri canali social un messaggio con il conto alla rovescia, “-5 hours”, interpretato come l’annuncio dell’aggressione. Una volta arrivato nell’istituto, il tredicenne si sarebbe diretto nei servizi igienici, dove avrebbe indossato un casco con il telefono fissato sulla parte superiore per riprendere la scena, oltre a un paio di occhiali da softair che ha dichiarato di aver acquistato online.

La videochiamata su Telegram

Dallo zaino avrebbe poi estratto due coltelli da sub: uno agganciato alla cintura e l’altro impugnato pochi istanti prima dell’attacco. Secondo la ricostruzione, il giovane avrebbe agito mentre era collegato in videochiamata su Telegram con un gruppo di utenti, ora al centro degli accertamenti dell’Arma. I militari stanno verificando l’identità dei partecipanti e il loro eventuale ruolo nella vicenda. La docente è stata prima raggiunta da uno spruzzo di spray urticante e poi ferita con tre coltellate nella zona sotto l’ascella. Soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Vannini, dove è stata medicata e dimessa con una prognosi di sette giorni. Per l’insegnante, stimata da colleghi e studenti, questo è l’ultimo anno di servizio prima della pensione.