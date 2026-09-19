Napoli, sciolto il sangue di San Gennaro

Alle ore 10.04 di sabato 19 settembre si è rinnovato il miracolo dello scioglimento del sangue di San Gennaro nel Duomo di Napoli.

“Gennaro, se il tuo sangue deve sciogliersi, si sciolga ancora. Ma fammi questa grazia: quando torneremo qui, il prossimo anno, fa’ che l’unico sangue di cui dovremo parlare sia il tuo. L’unico sangue versato”, l’appello dell’Arcivescovo di Napoli don Mimmo Battaglia al Patrono della città. “L’unico sangue che avremo atteso di vedere scorrere. Il tuo. Nessun altro. Perché non voglio più venire qui, davanti alla tua ampolla, e dover dire che il tuo sangue assomiglia a quello dei bambini uccisi. Non voglio più dover dire che il tuo sangue si mescola idealmente a quello delle vittime innocenti. Non voglio più nominare la Palestina. Non voglio più nominare l’Ucraina“, ha concluso Don Battaglia.