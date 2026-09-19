Napoli, l'appello di don Mimmo: "San Gennaro liberaci dalla camorra"

“La camorra è guerra. Una guerra senza dichiarazione. Senza divise. Senza trattati di pace. Ma è guerra. Non c’è nulla di religioso nella camorra. Nulla. Non basta una medaglia al collo. Non basta un’immagine sacra sul comodino. Non basta inchinarsi davanti a una statua”. Questo il duro monito di don Mimmo Battaglia nel corso della celebrazione del miracolo di San Gennaro al Duomo di Napoli. “Puoi accendere cento candele a San Gennaro: se spegni la vita di tuo fratello, quelle candele non fanno luce. Puoi portare una Madonna sulle spalle, ma se sulle spalle degli altri hai caricato paura, ricatto e violenza, quella processione non ti assolve. Puoi perfino pronunciare il nome di Dio. Ma Dio non diventa complice perché qualcuno ne pronuncia il nome. La camorra è bestemmia“, ha concluso don Battaglia.