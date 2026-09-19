Diversity Media Awards', Petrillo: "Dare visibilità alle diversità"

“Giusto sottolineare la tua diversità? Forse è qualcosa che non andrebbe sottolineato, ma che è necessario fare. Oggi Valentina è definita una persona diversa, sia perché sono ipovedente, sia perché il mio essere rappresenta una diversità, sono nata maschio, ma mi identifico nel genere femminile. Queste due diversità mi rendono praticamente unica”. Così l’atleta paralimpica italiana, Valentina Petrillo, parlando con i giornalisti a margine del red carpet dei Diversity Media Awards‘ a Roma.

“Quindi sì, c’è bisogno di portare alla luce queste storie, perché sono storie che devono farci guardare al futuro”, continua ancora la campionessa di atletica leggera, che ricorda come “troppe persone vivono all’ombra di se stesse“. “La mia missione è dare visibilità”, spiega, “e spero che un giorno non ci sia bisogno di sottolineare ancora che Valentina è ipovedente o una persona trans, ma che è una grande atleta”; conclude.