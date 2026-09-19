Caltanissetta, ritrovate le sorelline scomparse a San Cataldo

Le due sorelline Domitilla di 8 anni e Benedetta Costanza di 12 anni sono state ritrovate in un negozio gestito da cittadini cinesi in corso Vittorio Emanuele a San Cataldo in provincia di Caltanissetta, non lontano dall’abitazione in cui vivono con i genitori. A trovarle sono stati i volontari della protezione civile.

Le ricerche da ieri sera

Le due bambine erano scomparse ieri sera poco dopo le 20. Da quanto si apprende avrebbero trascorso la notte nel negozio. Sui motivi dell’allontanamento stanno ancora lavorando i carabinieri di Caltanissetta. Una delle bambine avrebbe detto agli inquirenti che qualcuno le avrebbe portate nel negozio. Dagli accertamenti dei militari è emerso che nel 2023 i genitori sono stati denunciati per maltrattamenti in famiglia. Dal 2024 i sei figli sono stati affidati al padre dopo la separazione. La madre vive in un’altra città.