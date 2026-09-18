Roma, studente accoltella insegnante in scuola media

Tragedia sfiorata a Roma, dove uno studente di 13 anni della scuola media ‘Giovanni Verga’ di via Giovanni Gussone ha accoltellato una professoressa.

Prima dell’accoltellamento il ragazzo avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto dell’insegnante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118. La professoressa, in stato di shock, non è in pericolo di vita.

L’episodio si è verificato questa mattina poco prima delle 10. La scuola si trova nella parte Est della Capitale nella zona della Collatina.