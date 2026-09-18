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venerdì 18 settembre 2026

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Roma, studente accoltella insegnante in scuola media

Roma, studente accoltella insegnante in scuola media
I carabinieri davanti alla scuola teatro dell’accoltellamento
LaPresse
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Il ragazzo ha spruzzato anche spray urticante

Tragedia sfiorata a Roma, dove uno studente di 13 anni della scuola media ‘Giovanni Verga’ di via Giovanni Gussone ha accoltellato una professoressa.

Prima dell’accoltellamento il ragazzo avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto dell’insegnante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118. La professoressa, in stato di shock, non è in pericolo di vita.

Roma, studente accoltella insegnante in scuola media

L’episodio si è verificato questa mattina poco prima delle 10. La scuola si trova nella parte Est della Capitale nella zona della Collatina.

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