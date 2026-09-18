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venerdì 18 settembre 2026

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Roma: studente accoltella insegnante in scuola media, le immagini dell'istituto

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Uno studente di 13 anni della scuola media ‘Giovanni Verga’ di via Giovanni Gussone a Roma ha accoltellato una professoressa. Prima dell’accoltellamento il ragazzo avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto dell’insegnante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118. La professoressa, in stato di shock, non è in pericolo di vita. Il ragazzino, accompagnato in caserma dai genitori, avrebbe filmato l’aggressione in diretta social con una diretta diffusa su Telegram. Il telefono del ragazzo è stato sequestrato.