Roma, 19enne in moto morto a Roma a causa di un dosso: in 4 a processo

Quattro imputati andranno a processo per la morte di Leonardo Lamma, il 19enne deceduto il 7 aprile 2022 in un incidente in Corso di Francia a Roma. Il gup ha disposto il rinvio a giudizio di due dirigenti comunali e di due responsabili di società private, contestando l’omicidio stradale in cooperazione colposa. Il processo inizierà il 10 marzo davanti al giudice monocratico a piazzale Clodio. Secondo l’accusa, il ragazzo perse il controllo della moto dopo aver affrontato un dosso creato da un rappezzo provvisorio eseguito al termine di lavori di manutenzione. I pm hanno ricostruito che il mezzo viaggiava a circa 75 chilometri orari prima dell’impatto contro lo spartitraffico, che risultò fatale. Le indagini attribuiscono agli imputati l’omessa verifica della regolare esecuzione dell’intervento e la rimozione delle transenne nonostante le irregolarità del manto stradale. “È il primo passo verso la giustizia”, hanno dichiarato i genitori, assistiti dall’avvocato Massimiliano Capuzi.