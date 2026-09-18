Prof accoltellata a Roma, la mamma di una studentessa: "Paura per i nostri figli. Chiediamo più controlli"

C’è sconcerto tra i genitori all’esterno della scuola media ‘Giovanni Verga’ di via Giovanni Gussone a Roma dove uno studente 13enne ha accoltellato una professoressa. La donna, in stato di shock, non è in pericolo di vita. “Questa è sempre stata una scuola eccezionale. Non sappiamo cosa stia succedendo a questi ragazzi. Abbiamo paura per i nostri figli e vogliamo più sicurezza e più controlli”, ha detto la mamma di una studentessa della scuola. Il ragazzino presunto aggressore, accompagnato in caserma dai genitori, avrebbe filmato l’aggressione in diretta social con una diretta diffusa su Telegram.