Prof accoltellata a Roma, gli studenti sull’aggressore: “Normalissimo, non ce lo saremmo mai aspettati”

“Uno da dietro l’ha fermato perché se no la prof sarebbe sicuramente morta”. Lo raccontano alcuni compagni di scuola del 13enne che avrebbe accoltellato una professoressa della scuola media ‘Giovanni Verga’ di via Giovanni Gussone a Roma. “Era uno normalissimo, bravo. Alle elementari ero in classe con lui e non era così”, dice una ragazzina. “Non ce lo saremmo mai aspettati”, aggiungono ancora i suoi compagni. La professoressa, in stato di shock, non è in pericolo di vita. Il ragazzino, accompagnato in caserma dai genitori, avrebbe filmato l’aggressione con una diretta diffusa su Telegram. Il telefono del presunto aggressore è stato sequestrato.