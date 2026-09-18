Meteo Roma, bomba d’acqua sulla Capitale. Allerta maltempo in 12 regioni

Il meteo a Roma oggi, 18 settembre, ha giocato un brutto tiro a cittadini e turisti: dopo una mattinata soleggiata, intorno alle 11 il cielo è diventato scuro ed è scoppiato un forte temporale, una vera bomba d’acqua che sta investendo il centro della Capitale, creando numerosi disagi, in particolare al traffico. Il maltempo sta colpendo tutto il Centro-Sud, con le temperature che si abbassano di pari passo con l’allargarsi delle perturbazioni. L’allerta gialla per temporali, oggi, è estesa a 12 regioni in Italia. Lo fa sapere la Protezione Civile. L’allerta riguarda Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria.

Nelle Marche 70 interventi dei vigili del fuoco per allagamenti e rami caduti

I vigili del fuoco sono impegnati nelle Marche per un’ondata di maltempo caratterizzata da vento e pioggia, che sta provocando numerosi disagi sul territorio regionale. Al momento sono oltre 70 gli interventi effettuati dalle squadre dei vigili del fuoco nelle province di Macerata e Ancona, principalmente per allagamenti di sottopassi e per la presenza di piante cadute sulla sede stradale. Tra gli interventi effettuati, quello in via San Valentino a Osimo (Ancona), dove una pianta è caduta sulla sede stradale.