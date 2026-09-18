Lecce, una turista spagnola denuncia due violenze sessuali in poche ore

Sarebbe stata violentata due volte a distanza di poche ore e da due persone diverse durante un suo viaggio in Salento. Una turista spagnola di 19 anni, originaria di Barcellona, ha denunciato due diverse violenze sessuali avvenute tra il 22 e il 23 agosto. Secondo quanto riferito dalla giovane, tutto sarebbe avvenuto nei pressi di Torre Rinalda, in provincia di Lecce, dove la 19enne si sarebbe recata per vedere di persona un ragazzo conosciuto sui social. Arrivata a Lecce, avrebbe chiamato un taxi e, una volta arrivata a Torre Rinalda, non vedendo arrivare il giovane, avrebbe accettato l’invito del tassista ad andare a casa sua per riprendersi dal caldo. Qui sarebbe avvenuta la prima violenza. L’uomo poi l’avrebbe riaccompagnata a Torre Rinalda dall’amico a cui avrebbe anche raccontato quanto avvenuto. Dopo poche ore i due si sarebbero separati.

La ragazza ha raccontato l’accaduto alla polizia

La 19enne a quel punto sarebbe andata in un bar sempre della nota località balneare: non trovando mezzi pubblici il proprietario del locale le avrebbe offerto di passare la notte in una casa-vacanza dove poi sarebbe avvenuta la seconda violenza. Il giorno dopo la giovane, arrivata a Lecce, ha telefonato alla madre raccontando tutto e denunciando le violenze alla Polizia che l’ha poi accompagnata in ospedale per gli accertamenti. È ora in corso l’attività investigativa da parte della Squadra Mobile di Lecce.