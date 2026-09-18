Campi Flegrei, sopralluogo dei vigili del fuoco al Parco archeologico sommerso di Baia

I Vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo di verifica del Costone Romano e dei ruderi archeologici di Punta Epitaffio su richiesta del Ministero della Cultura – Parco Archeologico dei Campi Flegrei e del responsabile del Parco Archeologico Sommerso di Baia.

Il sopralluogo si inserisce nell’ambito della collaborazione istituzionale per la pubblica incolumità e la tutela del patrimonio culturale. La direzione regionale dei vigili del fuoco Campania prosegue le attività avviate dopo il sisma del 31 luglio 2026, operando in sinergia con le Soprintendenze, la Diocesi e il Ministero della Cultura.