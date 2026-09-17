Spin Time, sabato corteo a Roma: "Parola d'ordine è diritto di abitare"

“Siamo qui per rilanciare la manifestazione del 19 settembre per lo Spin Time e per tutto quello che rappresenta. Una vittoria per questo palazzo rappresenterebbe una vittoria per l’intera città”. Così Mosè Vernetti, attivista Spin Time, a margine della conferenza stampa di presentazione del corteo in programma il 19 settembre a Roma.”La parola d’ordine del corteo sarà diritto di abitare. Dopo un mese di mobilitazione siamo riusciti a far allocare tutte le famiglie di Spin Time. A tutti verrà garantita la casa popolare”. Per quanto riguarda la richiesta al Comune di Roma “chiediamo di continuare la trattativa per l’acquisto dell’immobile e per il rientro della comunità di Spin Time dentro queste mura”.