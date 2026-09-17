Sanremo, maxi indagine sul carcere: 100 indagati

Una maxi indagine sul carcere di Sanremo ha comportato l’iscrizione nel registro degli indagati di 1000 persone. La polizia di Stato di Imperia, in collaborazione con il Nucleo Investigativo Regionale della Polizia Penitenziaria di Torino, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, ha notificato 100 avvisi di conclusione indagini a carico di altrettanti soggetti responsabili a vario titolo di reati commessi nel periodo che va dal luglio del 2023 al luglio dell’anno successivo.

La maxi inchiesta

L’indagine, scaturita dal ritrovamento di sostanze stupefacenti destinate ai reclusi della Casa Circondariale di Valle Armea, ha permesso di ricostruire in maniera dettagliata l’iter di approvvigionamento e successiva vendita della droga all’interno delle mura dell’istituto. Attraverso una serie mirata di attività tecniche, di riscontri sul territorio e all’interno del carcere, gli investigatori hanno ricostruito il complesso sistema attraverso il quale i detenuti italiani e stranieri, principalmente situati in due specifiche sezioni dell’istituto, grazie alla costante collaborazione di persone esterne alla vita detentiva, si approvvigionavano di sostanze stupefacenti che poi venivano rivendute all’interno del carcere a prezzi di gran lunga superiori rispetto al mercato esterno.

Nel corso dell’indagine sono stati inoltre individuati i diversi compartecipi all’attività illecita e i canali attraverso i quali venivano rivendute le sostanze nonché i destinatari delle somme di denaro provento delle attività illegali. L’indagine ha inoltre permesso di rivelare la costante e sistematica disponibilità di telefoni e smartphone in uso ai reclusi, con i quali intrattenevano costanti contatti con il mondo esterno anche attraverso i profili social personali dei detenuti.