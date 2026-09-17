Roma, Lo Voi sui 17 arresti per pedopornografia: "Orrendo fenomeno criminale"

Diciassette persone sono state arrestate nell’ambito dell’operazione ‘Fly Trap’, un’inchiesta della Polizia di Stato su un’organizzazione criminale transnazionale ritenuta dedita alla diffusione online di ingenti quantità di materiale pedopornografico. Alcuni arresti sono stati messi a segno, in diverse regioni italiane. Le indagini sono partite nel 2024, dopo le informazioni trasmesse nell’ambito della cooperazione internazionale dall’agenzia statunitense Homeland Security Investigations sulla presenza su Telegram di ‘New Saga’, un gruppo privato utilizzato per la condivisione di materiale pedopornografico.

“È un orrendo fenomeno criminale”, ha commentato il procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi. “Le novità di questa operazione sono innanzitutto l’enorme diffusione del dell’organizzazione che aveva contatti praticamente con soggetti di tutto il mondo – ha proseguito Lo Voi – In questo caso potevi accedere anche pagando. Questo significa chiaramente avere una diffusività, e quindi una pericolosità, assolutamente maggiore, con la conseguenza del coinvolgimento come vittime di un numero incalcolabile di bambini che, adesso, con le comunicazioni che utilizzeremo attraverso le agenzie di cooperazione di polizia e di cooperazione giudiziaria andremo a cercare per mettere al sicuro, mettere in salvo e eventualmente sottrarre definitivamente a questo circuito orrendo che è stato scoperto grazie alla collaborazione con le agenzie, l’agenzia l’Homeland Security degli Stati Uniti d’America, alla cooperazione giudiziaria con le autorità svizzere, ma se posso dirlo soprattutto grazie alla eccezionale capacità investigativa che si è spinta anche a un’attività sotto copertura da parte della nostra Polizia di Stato”.