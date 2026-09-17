Bomba d’acqua a Firenze, infiltrazioni agli Uffizi ma nessun danno alle opere

Giovedì pomeriggio, durante una bomba d’acqua a Firenze (oltre 45 millimetri in un’ora), alla Galleria degli Uffizi si è verificata una piccola infiltrazione sotto il lucernario della sala dove sono accolti sette dipinti del Seicento tra i quali il Bacco di Caravaggio. L’acqua ha schizzato il vetro esterno della vetrina protettiva di quest’ultima opera. Tuttavia, a seguito delle dovute verifiche, non è risultato alcun danno a nessun dipinto, fa sapere la Galleria in una nota. La sala sarà regolarmente agibile e visitabile fin dall’orario di apertura venerdì mattina.