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giovedì 17 settembre 2026

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Bomba d’acqua a Firenze, infiltrazioni agli Uffizi ma nessun danno alle opere

Bomba d’acqua a Firenze, infiltrazioni agli Uffizi ma nessun danno alle opere
Galleria degli Uffizi, Firenze, 19 giugno 2015 (Foto LaPresse – Marco Cantile)
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In un’ora sono caduti oltre 45 millimetri d’acqua

Giovedì pomeriggio, durante una bomba d’acqua a Firenze (oltre 45 millimetri in un’ora), alla Galleria degli Uffizi si è verificata una piccola infiltrazione sotto il lucernario della sala dove sono accolti sette dipinti del Seicento tra i quali il Bacco di Caravaggio. L’acqua ha schizzato il vetro esterno della vetrina protettiva di quest’ultima opera. Tuttavia, a seguito delle dovute verifiche, non è risultato alcun danno a nessun dipinto, fa sapere la Galleria in una nota. La sala sarà regolarmente agibile e visitabile fin dall’orario di apertura venerdì mattina. 

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